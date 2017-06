WM-Quali: Dramatisches Finish im Insel-Klassiker

Schottland hat in der WM-Qualifikation 2018 für eine Überraschung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Gordon Strachan erkämpfte heute in der 114. Auflage des Klassikers gegen England ein Remis. Bis zur 87. Spielminute waren die Gäste in Glasgow nach einem Tor von Alex Oxlade-Chamberlain auf Siegeskurs gewesen, ehe Leigh Griffith Schottland in einem dramatischen Finish sogar zur Führung schoss. Aus dem Sieg wurde es aber auch für die Gastgeber nichts.

