Nachdenkliche Worte von Gery Keszler

Das zweijährige Warten auf den Life Ball hat am Samstagabend ein Ende gefunden. Eine riesige „Life“-Figur am Bühnengerüst als visuelles Zentrum begrüßte die Tausenden Besucherinnen und Besucher des 24. Life Balls auf dem Wiener Rathausplatz. Die Eröffnungsshow entführte die Gäste zu einer opulenten Zeitreise in die 20er und 30er Jahre. Die Song-Contest-Gewinnerin Conchita überraschte als Conferencier mit einem neuen Look. Nachdenkliche Worte kamen von Ballorganisator Gery Keszler.

