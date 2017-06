Frischer Beton: Auto steckte im Kreisverkehr fest

Zwei Kreisverkehre sind Autofahrern zum Verhängnis geworden. In Gars am Kamp (Niederösterreich) stoppten eine Kunstinstallation und ein Blumenbeet die Fahrt. In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) blieb ein Pkw in der frisch betonierten Fahrbahn stecken.

