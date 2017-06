37 Verletzte bei Brand in deutschem Flüchtlingsheim

Bei einem Feuer in einem Flüchtlingsheim im deutschen Bremen sind 37 Menschen verletzt worden. Rettungswagen brachten 14 von ihnen ins Krankenhaus, darunter zehn Kinder, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Brand brach in der Nacht auf heute im Keller eines fünfgeschossigen Wohnhauses aus. Als die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot in der Bremer Innenstadt eintraf, standen etliche Menschen an den Fenstern und riefen um Hilfe. Die Retter brachten die hilflosen Menschen aus dem völlig verrauchten Gebäude in Sicherheit.

Wie es zu dem Brand kam ist nach Angaben der Polizei noch offen.