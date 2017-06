„Brexit“: Airbus droht GB mit Produktionsverlagerung

Airbus könnte nach eigenen Angaben künftige Flugzeugmodelle außerhalb Großbritanniens bauen, sollten die Beschäftigten des europäischen Konzerns nach dem geplanten EU-Austritt des Landes nicht mehr unproblematisch einreisen dürfen.

Auch nach dem „Brexit“ müsse es allen Airbus-Beschäftigten möglich sein, von überall aus in der Welt einfach nach Großbritannien reisen zu können, sagte der für das Tagesgeschäft zuständige Airbus-Manager Fabrice Bregier der Zeitung „Sunday Times“. Auch dürfe es keine Sondersteuern für Flugzeugteile geben. Die Regulierungsvorschriften müssten verlässlich bleiben.

„Für neue Produktionen ist es ganz einfach, irgendwo in der Welt ein neues Werk zu bauen. Wir würden zahlreiche Angebote dafür bekommen“, so Bregier. Airbus beschäftigt in Großbritannien rund 10.000 Menschen in zwei Werken.