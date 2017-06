Kommunalwahlen in Italien angelaufen

Seit 7.00 Uhr stehen heute die Wahllokale in 1.005 italienischen Gemeinden offen. Neun Millionen Italiener sind zu Kommunalwahlen aufgerufen. Gewählt wird in 1.005 Gemeinden, darunter in größeren Städten wie Verona, Genua, Padua, Parma und Palermo.

Die Gemeinderatswahlen sind für die Parteien ein Gradmesser im Hinblick auf die italienischen Parlamentswahlen, um deren Termin noch gestritten wird. Gewählt wird heute bis 23.00 Uhr. In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern, in denen kein Bürgermeisterkandidat die 50-Prozent-Mehrheit erhält, sind Stichwahlen am 25. Juni geplant.

Die Kommunalwahlen sind auch ein Test für die Demokratische Partei (PD) um Ex-Premier Matteo Renzi. Dieser scheiterte am Donnerstag bei Bemühungen um die Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes nach deutschem Muster im Parlament. Die Billigung eines Wahlgesetzes gilt als Bedingung für Neuwahlen, die spätestens im Frühjahr 2018 stattfinden.