Formel 1: Hamilton schnappt sich Kanada-Pole

Lewis Hamilton hat im WM-Duell mit Sebastian Vettel vorgelegt. Der dreimalige Weltmeister verwies den WM-Leader gestern in der Qualifikation für den Großen Preis Großen Preis von Kanada klar auf den zweiten Platz und startet heute (20.00 Uhr MESZ, live in ORF eins und im Livstream) in seinem Mercedes damit vor seinem Ferrari-Widersacher. Mit seiner sechsten Pole egalisierte Hamilton den Montreal-Rekord von Michael Schumacher, zudem zog er in der ewigen Bestenliste der ersten Startplätze mit Ayrton Senna gleich.

