IStGH fordert seit Jahren Auslieferung

Eine bewaffnete Gruppe in Libyen hat die Freilassung des einst einflussreichsten Sohnes von Muammar al-Gaddafi, Saif al-Islam, bekanntgegeben. Die Brigade Abu Bakr al-Sadik, die neben weiteren Milizen die westlibysche Stadt Sintan kontrolliert, teilte am Samstag via Facebook mit, Seif al-Islam sei am Freitagabend freigelassen worden: „Er ist ab jetzt frei und hat die Stadt Sintan verlassen“. Saif al-Islam wurde 2011 festgenommen und zum Tode verurteilt. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) wirft Gaddafis zweitältesten Sohn Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor und forderte bisher vergeblich die Auslieferung.

