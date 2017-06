Kärnten: Betrunkener aus Lavant gerettet

Ein laut Polizei betrunkener 19-Jähriger ist in der Nacht auf heute in Wolfsberg (Kärnten) in die Lavant gestürzt. Zwei Männer hörten zufällig das Geplätscher und retteten den Mann aus dem Fluss.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at