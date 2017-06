Von Auto erfasst: 14-Jähriger in Lebensgefahr

In Lebensgefahr schwebt ein 14-Jähriger, nachdem er gestern Nachmittag in Linz von einem Auto erfasst worden ist. Der Bursche dürfte laut Polizei die Straße bei Rot überquert und so von einem Autolenker übersehen worden sein.

Mehr dazu in ooe.ORF.at

13-Jährige auf Gehsteig von Auto erfasst

Im niederösterreichischen Amstetten wurde gestern eine 13-Jährige ebenfalls von einem Auto erfasst und dabei verletzt. Ein Autofahrer war mit seinem Pkw auf den Gehsteig gefahren, das Mädchen wurde durch den Anprall zu Boden geschleudert.

Mehr dazu in noe.ORF.at