Mehrere tote Katzen in Salzburger Bach gefunden

In Grödig-Fürstenbrunn (Salzburg) hat eine 73-Jährige am Samstag eine tote Katze im Glanbach entdeckt. Bei einer anschließenden Kontrolle zeigten Spürhunde noch drei weitere Kadaver an. Bei einigen waren die Köpfe abgetrennt.

