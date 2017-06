Gut gelaunter Macron in Le Touquet

Die erste Runde der französischen Parlamentswahl ist am Sonntag schleppend angelaufen. Bis zu Mittag gaben nach Angaben des Innenministeriums 19,2 Prozent der Wahlberechtigten und damit deutlich weniger als vor fünf Jahren ihre Stimmen ab. Bei der Wahl entscheidet sich, ob die Franzosen ihrem neuen Präsidenten Emmanuel Macron, der im Badeort Le Touquet am Ärmelkanal seine Stimme abgab, auch eine parlamentarische Mehrheit geben. Macron zeigte sich gut gelaunt - liegen könnte das an den Umfragen, die seiner Bewegung eine absolute Mehrheit prophezeiten.

