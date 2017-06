Parlamentswahl im Kosovo läuft schleppend

Die um ein Jahr vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo ist schleppend angelaufen. Bis 11.00 Uhr hatten nach Angaben der staatlichen Wahlkommission nur 8,45 Prozent der über 1,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das war ein Prozent weniger als bei der letzten Wahl vor drei Jahren, als am Ende mit 42 Prozent ein Negativrekord erreicht worden war.

Partei sieht Unregelmäßigkeiten

Die nationalistische Vetevendosje (Selbstbestimmung), die bisher die drittstärkste Kraft im Lande war, berichtete von Unregelmäßigkeiten. So hätten ganze Familien gemeinsam abgestimmt oder es seien Handyfotos vom ausgefüllten Wahlzettel gemacht worden. So müssen Wähler nachweisen, dass sie wie versprochen abgestimmt haben. Die von ihnen gewählte Partei stellt dann in der Regel eine Belohnung bereit.

Die Wahlkommission hatte zu Beginn des Wahltages die Zahl der Stimmberechtigten noch einmal heraufgesetzt. Mit 1,87 Millionen ist diese Zahl damit um 700.000 deutlich größer als die Zahl der Einwohner des kleinen Landes - minderjährige Kinder eingeschlossen.

Mehr dazu in Sieg für Rebellenführer und Nationalisten?