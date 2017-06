WM-Qualifikation: „Big Match“ gegen Irland

Alle Beteiligten stellen sich auf ein Spiel auf Biegen und Brechen ein. Wenn Österreichs Fußballnationalteam heute (18.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) in Dublin auf Irland trifft, dann stehen laut Irlands Teamchef Martin O’Neill in einem „Big Match“ drei wichtige Punkte für beide Teams auf dem Spiel. Österreich ist dabei nicht nur gefordert, die vielen Ausfälle zu kompensieren, sondern auch den kampfkräftigen „Boys in Green“ Paroli zu bieten und die eigenen Vorzüge auszuspielen.

