Life Ball: Revuestimmung und opulente Zeitreise

Das zweijährige Warten auf den Life Ball hat sich gelohnt: Eine riesige „Life“-Figur am Bühnengerüst als visuelles Zentrum begrüßte die Gäste auf dem Wiener Rathausplatz. Die Eröffnungsshow fiel opulent aus. Sie entführte die Besucherinnen und Besucher zu einer prachtvollen Zeitreise in die 20er und 30er Jahre. Conchita überraschte dabei als Conferencieuse mit neuem Look und tiefer Gesangsstimme. Nachdenkliche Worte kamen von Ballorganisator Gery Keszler.

