Moderne Überwachungstechnik für das „Sicherheitspaket“

Die Deutsche Telekom klagt nun gegen Teile der neuen Vorratsdatenspeicherung, die im Juli in Deutschland in Kraft tritt. Ab dann müssen die an Handykunden temporär vergebenen Internetadressen von den Mobilfunkern gespeichert werden. Im österreichischen „Sicherheitspaket“ ist - wie berichtet - ebenfalls die Erhebung der IP-Adressen vorgesehen. Da diese Daten für die Mobilfunker wertlos sind, werden sie bis jetzt auch nicht gespeichert.

Das dafür nötige Equipment wird ab Dienstag auf der ISS-World in Prag vorgeführt, der weltgrößten Messe für Überwachungstechnik. Dort stellen die deutsche Utimaco und andere Anbieter maßgeschneiderte Überwachungs-Suites für Mobilfunknetze vor, die alle geforderten Daten erfassen können. Entsprechend groß dimensioniert ist die zugehörige Gerätschaft, um die temporären IP-Adressen nahe an Echtzeit aus Datenströmen von bis zu 160 Gigabit pro Sekunde zu filtern und Mobilfunkkunden zuzuordnen. Für gesichtsbiometrische Rasterfahndung in vernetzen Kamerasystemen - wie in Österreich geplant - ist auf der ISS-World sogar eine Live-Demonstration vorgesehen.

Mehr dazu in fm4.ORF.at

--