„Wonder Woman“ schlägt „Mumie“ in den US-Kinocharts

Superheldin schlägt Mumie: Der Film um „Wonder Woman“ hat seinen Spitzenplatz in den nordamerikanischen Kinocharts verteidigt und den neuen Tom-Cruise-Actionfilm „Die Mumie“ auf den zweiten Rang verwiesen. „Wonder Woman" mit Gal Gadot spielte in seiner zweiten Woche an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 57,2 Millionen Dollar (etwa 51 Mio. Euro) ein, wie der "Hollywood Reporter" heute berichtete.

Der neu eingestiegene Film "Die Mumie" landete mit enttäuschenden 32,2 Millionen Dollar dahinter auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Rang konnte sich die animierte Komödie "Captain Underpants“ mit 12,3 Millionen Dollar platzieren.