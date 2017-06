French Open: Nadal stürmt zu Jubiläumstriumph

„Sandplatzkönig“ Rafael Nadal ist seiner Favoritenrolle in Paris mehr als gerecht geworden. Der Spanier fegte heute im Finale auch den Schweizer Stan Wawrinka in drei Sätzen vom Platz und erfüllte sich damit seinen Traum vom insgesamt zehnten Triumph bei den French Open. Nach knapp mehr als zwei Stunden war der Spuk für Wawrinka, der in seinem vierten Grand-Slam-Endspiel erstmals als Verlierer vom Platz ging, vorbei. Wie schon Dominic Thiem davor im Halbfinale musste er Nadals aktuelle Ausnahmestellung auf Sand zur Kenntnis nehmen.

