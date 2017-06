Irland: Regierungschef besorgt über mögliches Tory-Bündnis

Irlands Ministerpräsident Enda Kenny hat sich besorgt über eine mögliche Regierungskoalition der britischen Konservativen mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) gezeigt.

Die Bemühungen zur Bildung einer Minderheitsregierung unter Beteiligung der rechten DUP sollten den Friedensprozess in Nordirland nicht gefährden, sagte Kenny heute laut einem Sprecher in einem Telefonat mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May. Kenny warnte demnach vor den „Herausforderungen“ eines solchen Bündnisses. Nichts dürfe das Karfreitagsabkommen - den Friedensvertrag für Nordirland aus dem Jahr 1998 - in Gefahr bringen.

Corbyn glaubt an seine Chance

Labour-Chef Jeremy Corbyn rechnet sich indes doch noch gute Chancen auf das Premierministeramt aus. „Ich kann immer noch Premier werden. Absolut“, gab sich Corbyn am Sonntag zuversichtlich. Er rechnet mit einer Neuwahl noch heuer oder Anfang nächsten Jahres.

May hält währenddessen weitgehend an ihrem bisherigen Kabinett fest. Die 60-Jährige bestätigte die meisten ihrer bisherigen Minister im Amt. Außenminister Boris Johnson stellte sich hinter die Premierministerin.

