Erdrutschsieg in Griffweite

Der Höhenflug von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist am Sonntag auch bei der ersten Runde der Parlamentswahl weitergegangen. Seine junge Partei La Republique en Marche holte mit ihren Verbündeten bei sehr geringer Wahlbeteiligung mehr als 32 Prozent der Stimmen. Geht es im zweiten Wahlgang nächsten Sonntag in dieser Tonart weiter, kann er auf eine überwältigende Mehrheit in der Nationalversammlung bauen. Alle anderen Parteien enttäuschten. Die konservativen Republikaner landeten mit rund 21,0 Prozent auf Platz zwei, die Sozialisten erlitten eine schwere Niederlage und landeten sogar hinter dem Linksbündnis von Jean-Luc Melenchon. Auch der Front National blieb farblos.

