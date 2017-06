Kommunalwahlen in Italien: Enttäuschung für Grillo

Bei den Kommunalwahlen in Italien, zu denen gestern neun Millionen Italiener in 1.005 Gemeinden aufgerufen waren, zeichnet sich ein schlechtes Resultat für die Bürgermeisterkandidaten der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung des Komikers Beppe Grillo in den größten am Urnengang beteiligten Städten ab. Das geht aus Hochrechnungen hervor.

Gewählt wurde etwa in Verona, Genua, Padua, Parma, L’Aquila, Tarent und Palermo. Der Wahlkampf war in mehreren Städten ein Dreierrennen von Gruppierungen aus dem Mitte-rechts- und dem Mitte-links-Lager und der Fünf-Sterne-Bewegung um Grillo. Diese trat in allen Gemeinden allein, also ohne Listenverbindungen, an.

Stichwahl am 25. Juni

In den größten Städten schafften es Bürgermeisterkandidaten der Gruppierung um Grillo nicht in die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Bewerbern. Die Stichwahlen finden am 25. Juni zwischen den beiden erfolgreichsten Kandidaten statt, die beim ersten Wahlgang nicht die 50-Prozent-Schwelle erreicht haben.

„Grillo erlebt einen Erdrusch. Die Kommunalwahlen bestrafen die Fünf-Sterne-Bewegung, die sich auf lokaler Ebene wenig verankert zeigt“, kommentierte die römische Tageszeitung „La Repubblica“. Die Grillo-Partei zahle einen hohen Preis für die geringe Popularität ihrer Bürgermeisterkandidaten. Dabei hatte sich Grillo stark im Wahlkampf engagiert. Der Komiker hatte in seiner Heimatstadt Genua seine Stimme abgegeben.

Gradmesser für Parlamentswahl

Die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen war niedrig. Nach Angaben des Innenministeriums lag sie bei 60,07 Prozent. Bei den zuvor letzten Kommunalwahlen waren es 68,2 Prozent gewesen.

Die Gemeinderatswahlen gelten für die Parteien als Gradmesser im Hinblick auf die italienische Parlamentswahl, über deren Termin noch gestritten wird. Sie sind auch ein Test für die Demokratische Partei (PD) um Ex-Premier Matteo Renzi. Dieser scheiterte am Donnerstag bei Bemühungen um die Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes nach deutschem Muster im Parlament. Die Billigung eines Wahlgesetzes gilt als Bedingung für eine vorgezogene Wahl. Regulärer Termin wäre spätestens im Frühjahr 2018.