Microsoft stellte neue Spielkonsole Xbox One X vor

Der US-Technologiekonzern Microsoft hat gestern seine neue Spielkonsole Xbox One X vorgestellt. Das Unternehmen preist das Gerät als „leistungsstärkste Konsole der Welt“ an und will damit der PlayStation 4 von Marktführer Sony den Rang abjagen.

Xbox-Teamchef Phil Spencer kündigte bei der Produktvorstellung in Los Angeles an, dass die neue Konsole ab dem 7. November weltweit für 499 Dollar (446,49 Euro) in den Handel kommen soll.

Videospielmesse in LA

Die Sony PlayStation 4 dominiert den Markt der Spielkonsolen, laut Branchenkennern wird das Gerät des japanischen Elektronikkonzerns doppelt so häufig verkauft wie die Xbox One. Die PlayStation ist die wichtigste Einnahmequelle für Sony.

Die neue Microsoft-Konsole wurde im Vorfeld der Eröffnung der Videospielmesse Electronic Entertainment Expo (E3) vorgestellt, die von morgen bis Donnerstag in Los Angeles stattfindet.