Konsumausgaben in Großbritannien laut Visa gesunken

Die Konsumausgaben in Großbritannien sind nach Daten der Kreditkartengesellschaft Visa erstmals seit fast vier Jahren zurückgegangen. Preisbereinigt lagen sie im Mai um 0,8 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahreswert, wie Visa heute mitteilte.

Die Verbraucher spürten die Auswirkungen steigender Preise und eines nur zögerlichen Lohnwachstums. Es war der erste Rückgang seit September 2013.

Die britische Wirtschaft zeigt derzeit Zeichen der Stagnation. Es wird erwartet, dass sich das Vertrauen von Unternehmen und Konsumenten nach der Wahlniederlage der regierenden Konservativen weiter eintrüben dürfte. Premierministerin Theresa May will mit einer Minderheitsregierung in die Verhandlungen über den Austritt ihres Landes aus der EU gehen.