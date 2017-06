Kosovo-Wahl: Bündnis um PDK klar in Führung

Nach der vorgezogenen Parlamentswahl im Kosovo steht das Wahlbündnis um die Demokratische Partei (PDK) nach der Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit 34,66 Prozent klar in Führung, meldeten heute Medien in Prishtina.

Die aus der PDK, der Allianz für die Zukunft (AAK) und Nisma (Initiative) bestehende Koalition hatte den AAK-Chef Ramush Haradinaj für den Premierposten vorgeschlagen.

Wahlbeteiligung gesunken

Zweitplatzierte ist die nationalistische Bewegung Vetevendosja mit 26,75 Prozent der Stimmen, berichtete die Tageszeitung „Koha Ditore“ (Onlineausgabe). Die Nationalisten hätten rund 4.000 Stimmen mehr als die gemäßigte Koalition um die Demokratische Liga (LDK), die vom einstigen Präsidenten des Kosovo, Ibrahim Rugova, gegründete Partei, die 25,81 Prozent bekam, erhalten.

Die führende serbische Partei, die belgradtreue Srpska Lista (Serbische Liste), sicherte nach Angaben der serbischen Behörden alle zehn Mandate, die im 120-Sitze-Parlament den Serben vorbehalten sind.

Die Wahlteilnahme war mit 41,60 Prozent etwas niedriger als vor drei Jahren. In den serbischen Gemeinden war sie nach wiederholten Appellen Belgrads allerdings höher. Über 50 Prozent lag sie auch in der Hauptstadt Prishtina, wo die Lokalverwaltung in den Händen von Vetevendosje ist.