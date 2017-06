Eishockey: Penguins verteidigen Stanley Cup

Die Pittsburgh Penguins haben mit dem zweiten Stanley-Cup-Triumph nacheinander Geschichte geschrieben. Die Penguins sind das erste Team seit Einführung der Gehaltsobergrenze in der NHL in der Saison 2005/06, das seinen Titel verteidigen konnte. Mit späten Treffern gewannen sie in der Nacht auf heute das sechste Finalspiel bei den Nashville Predators und die Finalserie mit 4:2. Es ist der fünfte Meistertitel der Vereinsgeschichte.

