Hable tritt bei NR-Wahl nicht mehr für NEOS an

Rainer Hable tritt bei der Nationalratswahl nicht mehr für NEOS an. Der Abgeordnete wolle eine Anwaltskanzlei aufbauen, teilte Generalsekretär Nikola Donig heute der APA mit. Hable werde aber Mitglied der Partei bleiben.

„Wir bedauern das“, kommentierte Donig die „persönliche Entscheidung“ Hables. Vor allem im Hypo-Untersuchungsausschuss habe er wichtige Aufklärungsarbeit geleistet.

125 Kandidaten auf Vorwahlliste

Wie bei NEOS üblich verstehe man es aber gut, wenn jemand seinem Unternehmergeist nachgehe, so Donig. Unterdessen haben sich 125 Kandidaten bei der Vorwahl für die Kandidatenliste von NEOS angemeldet. Die Hearings finden bei einer Mitgliederversammlung am Donnerstag statt. Endgültig entschieden wird über die Kandidaturen an einem weiteren Parteitag am 8. und 9. Juli.