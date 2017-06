Grüne wollen noch verhandeln

Die Regierung hat sich auf einen neuen Vorschlag an die Grünen in Sachen Schulautonomiepaket geeinigt. Verankert werden soll darin auch eine höchstens zulässige Schülerzahl von 25 Kindern pro Klasse. Die Grünen, deren Zustimmung für eine Zweidrittelmehrheit nötig ist, wollen noch am Montag mit SPÖ und ÖVP über deren neuen Entwurf verhandeln. Sie verlangten unter anderem die gesetzliche Ermöglichung einer Modellregion zur Gesamtschule in Vorarlberg.

