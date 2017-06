BBC: Verlesung von Mays Regierungserklärung verschoben

Die britische Regierung verschiebt einem Bericht der BBC zufolge die Verlesung des Regierungsprogramms durch die Queen. Statt am 19. Juni werde das wegen der Unruhe nach der Wahlschlappe von Premierministerin Theresa May ein paar Tage später sein, meldete der Sender heute.

Der 19. Juni ist auch der Tag, an dem eigentlich formal die „Brexit“-Gespräche mit der EU starten sollten. „Brexit“-Minister David Davis hatte noch gesagt, wegen der Verlesung des Programms durch Queen Elizabeth II. könnten sich die Gespräche verschieben. Sie sollten aber noch nächste Woche beginnen.

Die britische Regierung will weiterhin an ihrem Kurs bezüglich eines harten „Brexit“ festhalten. London beabsichtige weiter, aus dem EU-Binnenmarkt auszutreten, so Davis. Das sei nötig, „um die Kontrolle über unsere Grenzen zurückzuerhalten“.