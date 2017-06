Studie: Christen in 128 Ländern unter Druck

Christen sind weltweit in 128 Ländern Repressalien ausgesetzt: Das ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung des Pew Research Center. Unter Druck sind Christen nicht nur im Nahen Osten, sondern auch stark in Ländern, in denen Christen in der Mehrheit sind.

Mehr dazu in religion.ORF.at