Radverkehr: Was Kopenhagen besser macht

Heute vor 200 Jahren hat der deutsche Ingenieur Karl Drais in Mannheim das Laufrad erfunden und damit die Urform des Fahrrads: ein Anlass zu überprüfen, warum Kopenhagen in Sachen Radverkehr heute so viel richtig macht – und was österreichische Städte davon lernen können.

