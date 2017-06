Sie können für sich selbst sprechen

Muslimische Frauen sind arm, wir Nichtmuslime müssen ihnen helfen, damit sie auch so fortschrittlich leben können wie wir. So oder so ähnlich könnte man den Diskurs über das Kopftuchverbot zusammenfassen, einen zutiefst kolonialistischen, entmündigenden Diskurs, der so geführt wird, als hätte es nie eine muslimische Frauenbewegung gegeben. Dabei haben emanzipierte Frauen im Orient tiefe Spuren hinterlassen, von Pharaoninnen über Kämpferinnen für Frauenrechte bis hin zu Genderforscherinnen und Webaktivistinnen.

