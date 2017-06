Polizei rettet 22 Tiere aus überhitztem Auto



Die Polizei hat in Wien-Neubau einen illegalen Tiertransport entdeckt. Ein 61-Jähriger beförderte in einem Pkw 22 Hunde und Katzen ohne Wasser und Futter. Die Tiere waren bereits in einem schlechten Zustand.

