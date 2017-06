General Electric verkündet Abgang seines Chefs

Der US-Mischkonzern General Electric (GE) hat überraschend den Abgang seines Chefs Jeff Immelt verkündet. Der 61-Jährige werde zunächst Anfang August seine Funktion als Geschäftsführer an John Flannery abgeben und Ende Dezember auch seinen Posten als Verwaltungsratschef niederlegen und in den Ruhestand gehen, so GE. Immelt ist seit 2001 GE-Chef.

Sein Nachfolger, der 55-jährige Flannery, ist seit 1987 im Unternehmen. Investoren, Kunden und Angestellte vertrauten ihm, und er sei die richtige Wahl für den Posten, sagte Immelt über seinen Nachfolger.

Unter Immelt fand eine Neuausrichtung des Konzerns statt. Das Unternehmen konzentrierte sich stärker auf industrielle Sparten mit großem Wachstumspotenzial und zog sich gleichzeitig von den Finanzmärkten zurück. Im November 2015 schloss GE den Kauf der Energiesparte des französischen Konkurrenten Alstom ab.