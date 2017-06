Trump soll Entlassung Muellers überlegen

Am Dienstag arbeitet sich der US-Senat weiter in die Russland-Affäre von Präsident Donald Trump hinein. Rede und Antwort stehen muss nach Ex-FBI-Chef James Comey nun Justizminister Jeff Sessions. Dabei dürfte es weniger um dessen eigene Verwicklung in dem Fall gehen als vielmehr um seine Rolle als Mittelsmann zwischen Trump und Comey, als der noch Russlands mögliche Beeinflussung der US-Wahl untersuchte. Der Druck auf alle Beteiligten, zu der Causa die Wahrheit zu sagen, ist jedenfalls gestiegen. Laut einem Trump-Vertrauten soll dieser derzeit überlegen, den von Sessions eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller in der Causa zu entlassen.

