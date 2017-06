Nawalny droht Arrest

Bei Protesten gegen Regierung und korrupte Politiker sind am Montag in ganz Russland Hunderte Demonstranten festgenommen worden. In über 200 Städten gingen Menschen auf die Straße. Die Polizei griff hart gegen die nicht genehmigten Demonstrationen durch: Allein in Moskau wurden 600 Menschen in Gewahrsam genommen, wie das Bürgerrechtlerportal OVD-Info berichtete. Zuvor wurde Kreml-Kritiker Alexej Nawalny vor seinem Haus festgesetzt, er hatte zu den Protesten aufgerufen - ihm droht erneut Haft.

