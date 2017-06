Verletzte und Schäden auf Lesbos

Ein starkes Erdbeben hat am Montag die Ferienregion an der Ägäis erschüttert. Die Stöße waren auf dem türkischen Festland ebenso wie auf den griechischen Inseln zu spüren. Auf Lesbos wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Es gab erhebliche Schäden an Gebäuden, zudem kam es zu Erdrutschen. In der türkischen Millionenmetropole Izmir rannten Menschen in Panik auf die Straße.

