Rom will mit strengen Strafen Brunnen schützen

Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi führt strenge Strafen zum Schutz der historischen Brunnen der Stadt ein. Geldstrafen ab 240 Euro drohen Touristen, die unweit der Brunnen picknicken, sie verschmutzen oder darin baden. Streng verboten ist auch das Klettern auf die Brunnen sowie Tiere oder Kleidung darin zu waschen.

APA/AP/Gregorio Borgia

Die Maßnahmen sollen historische Monumente wie den Trevi-Brunnen und den berühmten Barcaccia-Brunnen vor der Spanischen Treppe schützen. Einige hundert Fans des niederländischen Fußballerstligisten Feyenoord Rotterdam hatten im Februar 2015 vor dem Europa-League-Spiel gegen AS Rom den berühmten Barcaccia-Brunnen beschädigt. Der Schaden betrug Zehntausende Euro. Der Brunnen wurde inzwischen restauriert.

Bilder von Obdachlosen, die sich nackt in historischen Brunnen wuschen, haben zuletzt für Aufregung gesorgt. Auch im Trevi-Brunnen baden immer wieder Touristen. Das kann ihnen eine Strafe von bis zu 450 Euro einbringen.

Mit Wasser gegen Touristenmassen

Rom ist nicht die einzige Stadt in Italien, die sich mit ungewöhnlichen Maßnahmen gegen den Touristenansturm wehren will. In Florenz werden versuchsweise die Treppen und Plätze vor einigen Kirchen bespritzt, um sie zu reinigen und Touristen vom Picknicken abzuhalten.

Es gehe nicht darum, dass Besucher sich nicht kurz niederlassen und ausruhen könnten, sagte Bürgermeister Dario Nardella. Es solle viel mehr verhindert werden, dass die Leute dort essen und trinken. „Wir haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass man die Schönheit unserer Stadt respektiert.“ In Venedig sorgen regelmäßig neue Ideen wie ein „Buchungssystem“ und eine Sperre für den Markusplatz für Aufsehen.