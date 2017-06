Hofer will auch E-Books verkaufen

Der Lebensmitteldiskonter Hofer verkauft nach Musik nun auch elektronische Bücher. Ab morgen können mehr als eine Million Titel auf der Website und in der Android-App gekauft werden. Zum Start sind rund 400.000 deutsche und 750.000 englische Bücher verfügbar. Hofer hatte 2016 bereits einen Musikstreamingdienst in Österreich gestartet.

Billiger sind elektronische Bücher nicht als ihre Print-Pendants: Ebenso wie gedruckte Bücher unterliegen deutschsprachige E-Books der Buchpreisbindung.

Der heimische Buchhandel will darin keine Gefahr für sich erkennen. „Wir nehmen das Angebot von Hofer zur Kenntnis, sehen darin aber keine Bedrohung des stationären Buchhandels“, so der Geschäftsführer des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, Gustav Soucek. Der Branchenverband schätzt den E-Book-Anteil in Österreich auf etwa drei Prozent des Gesamtmarktes.