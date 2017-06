Skulptur Projekte Münster: Über Wasser wandeln

Volksfeststimmung herrschte am Wochenende bei der Eröffnung des Kunstfestivals Skulptur Projekte Münster 2017. Mit dem Stadtplan in der Hand strömten Tausende Besucher zu Fuß und auf Leihrädern aus, um die 36 im Stadtraum verteilten Kunstwerke zu finden. Viel Begeisterung rief ein Projekt am Donau-Ems-Kanal hervor: Von der Ferne sah es aus, als würden die Leute dort wie Jesus auf dem Wasser gehen.

Henning Rogge

Tattoos für Senioren

Die Künstlerin Ayse Erkmen hat dafür Cargocontainer samt Gitterrosten versenken lassen, auf denen nun in knöcheltiefem Wasser das Hafenbecken überquert werden kann. Den Brückenschlag zu den Bürgern suchen die Skulptur Projekte bereits seit 1977 – damals stießen sie noch auf viel Gegenwind. Alle zehn Jahre versorgt Gründungskurator Kasper König seither die nicht zuletzt durch ihr originelles „Tatort“-Duo Thiel und Boerne bekannte Stadt mit neuer Kunst; Debatten über unliebsame Ästhetik oder Kosten fallen schon aufgrund des Tourismusgewinns flach.

Die Münsteraner sind mittlerweile stolz auf ihr Event und weisen den Herumirrenden gerne den Weg. Münster zeigt, wie dehnbar der Skulpturbegriff geworden ist: Er reicht von klassischen Bronzen wie Nicole Eisenmans sympathisch-trägen Brunnenfiguren bis zu dem Tätowierstudio, das Michael Smith für die Generation 65 plus aufgemacht hat, oder einer archäologisch anmutenden Grabungsstätte von Pierre Huyghe.

Grabung unter der Eisbahn

Für letzteres Environment in einer ehemaligen Eislaufhalle hieß es bei der Eröffnung zwei Stunden Schlangestehen. Keine geringe Strapaze für Kunstpilger aus den USA und Asien, die Münster heuer auf ihrer Art-Tour von der Biennale von Venedig zur Documenta in Kassel und nächste Woche auf die Kunstmesse Art Basel einschieben. Das Warten zahlt sich aber aus: Der französische Meister im Erschaffen artifizieller Erlebniswelten hat die Eislaufbahn aus Beton zerlegt und mittels Grabungen und Sand eine futuristische Hügellandschaft angelegt.

Ola Rindal

Ein ebenso grünes wie soziales Biotop stellte Jeremy Deller vor. Der Brite lud bereits vor zehn Jahren lokale Schrebergärtner dazu ein, ihr Leben im Kleingarten zu dokumentieren. Dank Deller fährt nun das internationale Publikum in die Laube am Stadtrand, um Fotos von Blüten und Grillabenden anzusehen. Alles in allem eine gelungene Variante jener „sozialen Plastik“, die Joseph Beuys 1967 als Ziel der Kunst proklamierte.