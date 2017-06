Kroatiens Außenminister Stier tritt zurück

Der kroatische Außenminister und Vizepremier Davor Ivo Stier ist heute zurückgetreten. Er werde als Parlamentsabgeordneter und politischer Sprecher der rechtskonservativen Regierungspartei HDZ weitermachen, kündigte er laut kroatischen Medien an.

In den Medien wird der Rücktritt des Politikers der rechtskonservativen HDZ mit dem Einzug der linksliberalen HNS (Kroatische Volkspartei - Liberaldemokraten) in die Regierung am vergangenen Freitag verbunden. Über seinen Rückzug wurde seit einigen Tagen spekuliert. Stier gehört nämlich dem rechten Flügel der HDZ an, der eine Koalition mit den Liberalen wegen der ideologischen Unterschiede ablehnt.