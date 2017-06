Berlin will reformwillige Staaten in Afrika fördern

Deutschland will die G-20-Staaten zu mehr Investitionsförderung in Afrika bewegen - auch damit nicht mehr Menschen mit Schlepperbooten nach Europa kommen. Die deutsche Regierung nimmt dafür in diesem Jahr 300 Millionen Euro in die Hand. Mit diesem Geld sollen Berufsbildung und Beschäftigungsprogramme in Tunesien, Ghana und der Elfenbeinküste finanziert werden.

Positiver Ausblick

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) rechnen indes für Afrika nach einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums im vergangenen Jahr wieder mit einer etwas besseren Entwicklung.

Das Wirtschaftswachstum des Kontinents sackte 2016 zwar auf 2,2 Prozent nach 3,4 Prozent im Jahr zuvor ab. Im laufenden Jahr dürfte es mit einem Plus von 3,4 Prozent im Durchschnitt der afrikanischen Länder aber wieder stärker vorangehen. Für das kommende Jahr wird dann eine Beschleunigung des Wachstums auf 4,3 Prozent erwartet.