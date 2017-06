Reporter attackiert: Sozialstunden für US-Republikaner

Für einen tätlichen Angriff auf den „Guardian“-Reporter Benjamin Jacobs muss der republikanische US-Politiker Greg Gianforte aus Montana Sozialstunden ableisten und ein Training zur Aggressionskontrolle besuchen. Neben diesen insgesamt 60 Stunden verurteilte ihn ein Gericht heute zu einer Strafe von 385 US-Dollar (344 Euro).

Gianforte hatte sich schuldig bekannt, den Reporter am Tag vor einer Nachwahl zum US-Repräsentantenhaus aus Verärgerung über eine Frage am Hals gepackt und zu Boden geschleudert zu haben. Er hatte sich entschuldigt und 50.000 US-Dollar an eine Journalistenorganisation gespendet. Die Wahl hatte Gianforte knapp gewonnen.