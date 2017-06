Fußball: ÖFB-Team kämpft weiter um WM

„Ich habe auch heute wieder keine Mannschaft gesehen, die besser war als wir“, hat Sebastian Prödl gestern nach dem 1:1 in Dublin gegen Irland gemeint. Österreich liegt in der WM-Qualifikation in Gruppe D vier Spiele vor Schluss weiter an vierter Stelle. Dennoch ist der Weg nach Russland 2018 nicht verbaut. Man dürfe nicht in Depressionen verfallen, so Zlatko Junuzovic nach dem ebenso bitteren wie auch glücklichen Unentschieden. Die Spieler glauben jedenfalls an die „Qualität“ im Team und schicken Kampfansagen an die Gegner im Herbst raus.

