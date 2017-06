„Das ist Trickserei“

Der Streit über und um das Schulreformpaket geht weiter: Die Grünen wollen, nachdem die Koalition ihnen den Gesetzesentwurf übermittelt hat, nicht zustimmen. Der Teufel stecke in den Details, so der grüne Bildungssprecher Harald Walser in der ZIB 24. Er stößt sich vor allem an der Bestimmung, dass 50 Prozent der Eltern dem Modellversuch Gesamtschule zustimmen müssen. Das sei „Trickserei“. Noch am Dienstag wollen die Grünen Alternativvorschläge präsentieren.

