Unwetter und Sturmböen in Kärnten

Wieder hat ein Unwetter in Kärnten für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders betroffen war der Bereich zwischen Feldkirchen und Völkermarkt. In Klagenfurt wurden zahlreiche Bäume entwurzelt. Verletzt wurde niemand.

Blitzeinschlag setzt Wirtschaftsgebäude in Brand

In Feldbach in der Steiermark geriet gestern ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Mehr als 100 Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen und sieben Rinder retten. Auslöser für den Brand dürfte der Einschlag eines Blitzes gewesen sein.

Entwarnung nach großer Suchaktion

Eine großangelegte Suchaktion am Wolfgangsee bei St. Gilgen in Salzburg während heftiger Gewitter konnte gestern Abend rasch beendet werden. Eine zunächst als vermisst gemeldete Schwimmerin hatte sich nach etwa einer Stunde wohlbehalten bei den Einsatzkräften gemeldet.

