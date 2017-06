„Die Migrantigen“: „Antiintegrationskomödie“ im Kino

Im Wiener Bobo-Milieu ist Arman T. Riahis „Antiintegrationskomödie“ (Riahi) „Die Migrantigen“ angesiedelt. Marko und Benny (Faris Rahoma, Aleksandar Petrovic) sind darin zwei abgebrannte, voll integrierte Bobos mit Migrationshintergrund, die eines schönen Tages von einer TV-Reporterin (Doris Schretzmayer) aufgefordert werden, doch einmal zu beschreiben, wie arg es wirklich ist in ihrem Grätzel namens Rudolfsgrund.

„KulturMontag“ über „Die Migrantigen“, ein amüsantes und intelligentes Spiel mit Klischees über In- und Ausländer.

Wie benimmt sich ein echter Migrant?

Die beiden wittern viel Geld, wenn sie jetzt so tun, als seien sie mindestens Zuhälter, Wettprofis und jedenfalls Kleingangster - bloß wissen sie gar nicht, wie man sich da authentisch verhält. Daher soll Juwel, ein vermeintlich echt harter Typ mit Migrationshintergrund, ihnen den nötigen Slang beibringen.

Und nicht nur das: leben in der sozialen Hängematte und dabei auch noch BMW fahren! Wie geht denn das? Street-Credibility ist gefragt, das schließlich will die Frau vom TV, die es möglichst tough haben will, damit es aufwärts geht mit der Quote - und der Karriere.

„Die Migrantigen“ ist ein über weite Strecken sehr gelungenes Stück Kino mit allerhand Situationskomik, immerhin einer guten Prise politischer Inkorrektheit und sehenswerten Gastauftritten von Josef Hader und Dirk Stermann.