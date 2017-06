Wehren sich gegen „Etikettenschwindel“

Nach dem Nein der Grünen zum aktuellen Gesetzesentwurf für das Schulautonomiepaket gehen bereits am Nachmittag die Verhandlungen weiter. Für die Grünen ist der derzeitige Entwurf ein Etikettenschwindel. Es stehe Gesamtschule drauf, aber es sei „Blockade drin“. Die Detailregelung würde de facto die von den Grünen geforderte Gesamtschulmodellregion in Vorarlberg verhindern, so der grüne Klubchef Albert Steinhauser. Die Grünen legten als vorerst letztes Angebot zwei Varianten vor, um doch noch eine Einigung zu erzielen.

