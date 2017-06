Basketball: Warriors holen sich NBA-Titel zurück

Die Golden State Warriors sind zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren Meister in der NBA. Mit einem 129:120-Heimsieg über Titelverteidiger Cleveland Cavaliers gewann das Team aus Oakland gestern (Ortszeit) die „Best of seven“-Finalserie mit 4:1. Kevin Durant war bei den Warriors einmal mehr der beste Mann und wurde zum MVP gewählt. LeBron James und Co. sind entthront.

Mehr dazu in sport.ORF.at