Wanderer stürzt vor Augen der Freunde in den Tod

Vor den Augen seiner Freunde ist in Rosenau am Hengstpass in Oberösterreich ein Bergwanderer 150 Meter in den Tod gestürzt. Der 61-Jährige aus Freistadt verlor wenige Meter vor seinem Ziel den Halt und fiel in die Tiefe.

