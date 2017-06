Anti-Terror-Kampf: Strafen für Internetfirmen möglich

Großbritannien und Frankreich denken im Anti-Terror-Kampf über Geldstrafen für Internetunternehmen nach, die Propagandainhalte nicht entfernen.

Vor einem Besuch der britischen Premierministerin Theresa May beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron kündigte die Regierung in London eine gemeinsame Kampagne gegen Radikalisierung im Internet an.

„Vor allen Dingen sehen die Pläne vor, die Möglichkeit zu untersuchen, eine neue rechtliche Verantwortung für Technologieunternehmen zu schaffen, wenn sie Inhalte nicht entfernen“, teilte die britische Regierung mit. Das könne auch Strafen beinhalten, hieß es.

May und Macron hatten schon am Rande des G-7-Gipfels auf Sizilien darüber gesprochen, Internetkonzerne stärker in die Pflicht zu nehmen. Beide Länder waren in jüngster Zeit mehrfach Ziel von islamistischen Terroranschlägen.